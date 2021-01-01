مصرع شخص وإصابة آخريْن بحادث سير في النقب

النقب/سما/

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخران بجراح متفاوتة، جرّاء حادث سير وقع في منطقة النقب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أنّ الحادث وقع على شارع رقم 80 بالقرب من بلدة عرعرة النقب.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، لقي أحدهم والذي يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه، فيما أُصيب الآخران بجراح خطيرة، ومتوسطة.

كما تمّ نقلُ المصابيْن (21 عاما و22 عاما) إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وقال الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى مكان وقوع الحادث: "كان الرجل الذي أصيب على ما يبدو من إحدى السيارتين، ملقى على الطريق وفاقدًا للوعي ويعاني من إصابة بالغة الخطورة".

وأضاف: "أجرينا الفحوصات الطبية لكنه كان بدون علامات حياة، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته".

ويستدلّ من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 314 شخصا بينهم 90 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 حتى الثلاثاء.

والأحد الماضي، أقر الطاقم الطبي في مشفى "سوروكا"، وفاة الطفل خليل سليمان العمور (3 سنوات) من بلدة تل عراد مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، والذي توفي متأثرا بجروحه بعد أسبوع من تعرضه لحادث طرق نجم عن اصطدام بين مركبتين على شارع 80 بالقرب من بلدة كسيفة.

وفي اليوم ذاته، لقي شخص، يبلغ 47 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على شارع 40 بمنطقة النقب كذلك.