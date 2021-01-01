  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مصرع شخص وإصابة آخريْن بحادث سير في النقب

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شخص وإصابة آخريْن بحادث سير في النقب



النقب/سما/

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخران بجراح متفاوتة، جرّاء حادث سير وقع في منطقة النقب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أنّ الحادث وقع على شارع رقم 80 بالقرب من بلدة عرعرة النقب.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، لقي أحدهم والذي يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه، فيما أُصيب الآخران بجراح خطيرة، ومتوسطة.

كما تمّ نقلُ المصابيْن (21 عاما و22 عاما) إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وقال الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى مكان وقوع الحادث: "كان الرجل الذي أصيب على ما يبدو من إحدى السيارتين، ملقى على الطريق وفاقدًا للوعي ويعاني من إصابة بالغة الخطورة".

وأضاف: "أجرينا الفحوصات الطبية لكنه كان بدون علامات حياة، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته".

ويستدلّ من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 314 شخصا بينهم 90 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 حتى الثلاثاء.

والأحد الماضي، أقر الطاقم الطبي في مشفى "سوروكا"، وفاة الطفل خليل سليمان العمور (3 سنوات) من بلدة تل عراد مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، والذي توفي متأثرا بجروحه بعد أسبوع من تعرضه لحادث طرق نجم عن اصطدام بين مركبتين على شارع 80 بالقرب من بلدة كسيفة.

وفي اليوم ذاته، لقي شخص، يبلغ 47 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على شارع 40 بمنطقة النقب كذلك.

#النقب #حوداث سير

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

وزير المالية الاسرائيلي يعقب على انهيار الدولار الامريكي مقابل الشيكل

3 منها بالاعدام.."القضاء العسكري"بغزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

آليات عسكرية وصافرات إنذار في شوارع الأردن.. ما القصة؟

الأخبار الرئيسية

مجلس

مجلس الوزراء يتخذ جملة من الإجراءات للتخفيف من الأعباء عن الخزينة

المفوض العام للأونروا من الدوحة : نسعى للحصول على تمويل لتجنب الانهيار المالي

المقاومة قالت كلمتها..حماس: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال ستكون صاعقة التفجير للمعركة القادمة

56

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

اشتيه

تفاصيل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.. اشتيه: الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام

الاتصالات الفلسطينية