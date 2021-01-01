المفوض العام للأونروا من الدوحة : نسعى للحصول على تمويل لتجنب الانهيار المالي

الدوحة/ وكالات /

حذر فيبيلب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا: من أن المنظمة في "منطقة الخطر" وتواجه انهيارًا محتملاً.

وقال لازاريني للجزيرة إن الوكالة لا تستطيع الحفاظ على الخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين دون تمويل إضافي موضحا ""تمويل المنظمة لم يزد منذ ما يقرب من 10 سنوات".

ووصل لازاريني إلى قطر يوم الاثنين لحضور اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الدعم المالي للأونروا ، التي توفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى لحوالي 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال لازاريني إن اللاجئين يتجهون إلى الأونروا باعتبارها "شريان الحياة الوحيد" لأن احتياجاتهم زادت بسبب الأزمات المتعددة في المنطقة

واضاف "الأونروا التي ضعفت بسبب الأزمة المالية ، غير قادرة على تلبية توقعات اللاجئين وبالتالي لدي اللاجئين المزيد من الكرب واليأس والغضب" واصفًا الأجواء في بعض مخيمات اللاجئين بأنها تغلي.

وقال: "هناك عدم توافق تام بين ما نقدمه المتوقع والطلب المقدم للوكالة ، والموارد التي يتم توفيرها".

وفي الشهر الماضي ، قال لازاريني إن منظمته تواجه أزمة ميزانية "وجودية" ، وناشد للحصول على تمويل عاجل قدره 120 مليون دولار للحفاظ على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والخدمات الأخرى قيد التشغيل.

وخفضت المملكة المتحدة ، ثالث أكبر مانح للوكالة ، تمويلها في عام 2021 من 57 مليون دولار إلى 28 مليون دولار.

وقال لازاريني: "على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان ما فعلناه هو عدد من تدابير التقشف وزيادة الكفاءة ،وبدأت في التأثير على جودة تلك الخدمات واليوم ، لا يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك دون التأثير حقًا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وبالتالي ندق ناقوس الخطر".

وقال المفوض العام إنه يأمل في نتيجتين من الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الدوحة يوم الثلاثاء "الأول هو مساعدة المنظمة ، وليس انهيارها ولقد دخلنا منطقة الخطر ومن الأهمية بمكان أن نبقي مدارسنا ومراكزنا الصحية مفتوحة ، لا سيما في خضم جائحة كورونا".

وقال أيضًا إنه كجزء من مراجعة الطريقة التي يتم بها تنظيم تمويل الأونروا ، فإنه سيسعى للحصول على مزيد من الالتزامات من دول الخليج والدول الأعضاء الأخرى "بشكل عام ، من أجل الحصول على رؤية أفضل حول ما نحن بصدد الذهاب إليه".

في وقت لاحق من هذا الشهر ، سينظم الأردن ، بالتعاون مع السويد والأونروا ، مؤتمرا دوليا للمانحين في بروكسل لحشد الدعم للوكالة التي طلبت تمويلا بقيمة 800 مليون دولار.

وكان لازاريني قد قال في وقت سابق إنه لم يتضح لمسؤولي الوكالة ما إذا كانوا سيستمرون في العمل في نوفمبر وديسمبر.

وقال للجزيرة: "إن الأونروا لا يمكن تعويضها" ، مضيفًا أنه لم يطلب أحد أن يكون لاجئًا بعد 70 عامًا.

وقال: "الحد الأدنى الذي ندين به للاجئين الفلسطينيين هو مواصلة الاستثمار في تنميتهم البشرية في ظل غياب سلام دائم في المنطقة".