سلطة جودة البيئة تطلق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للأنواع “الغريبة الغازية” في فلسطين

رام الله /سما/

أطلقت سلطة جودة البيئة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للأنواع “الغريبة الغازية” في فلسطين، في ورشة عمل عقدت اليوم في مقر الهلال الأحمر في البيرة بحضور ذوي الاختصاص من المؤسسات الرسمية والأمنية والأهلية.

وافتتح الورشة مدير عام المصادر البيئية في سلطة جودة البيئة د. عيسى عدوان، مؤكدا على التزام دولة فلسطين في مكافحة الأنواع الغريبة الغازية والمحافظة على التنوع الحيوي كإلتزام وطني لدولة فلسطين بالاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي ومقرراتها لإيقاف تدمير الموائل الطبيعية ومنع انتشار الأنواع الغازية التي تعتبر من أهم العوامل والأسباب المؤثرة في فقدان التنوع الحيوي.

وأضاف بأن الأنواع الغريبة الغازية هي حيوانات أو نباتات غريبة جرى إدخالها عن طريق الخطأ أو قصداً إلى بيئة لا نتواجد فيها عادةً، فانتشرت وأصبحت ذات تأثير كبير على الطبيعة والصحة العامة ومثيرةً للقلق بالنسبة لسلامة وبيتنا وصحتنا العامة والمهتمين في هذا المجال.

وأشار الأستاذ محمد محاسنة مدير التنوع الحيوي والمحميات إلى أن سلطة جودة البيئة تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأنواع الغريبة الغازية وطرق مكافحتها وإدارتها والتخفيف من اثاراها، واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة انتقال الأنواع الغازية، حيث تسعى الى اعتماد تشريعات وطنية ووضع نظام وتعليمات متوائمة مع الاتفاقيات الدولية ومتطلباتها لضمان الأمن البيولوجي وحماية التنوع الحيوي ووقف انجرافه بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من تدابير الوقاية وإنشاء نظام للرصد والإنذار المبكر والرقابة على الحدود، وبناء القدرات الوطنية وتحديد مبادئ معالجة الأنواع الغريبة التي نجحت في الانتشار والقضاء عليها وادارتها، وحشد الجهود للقضاء على الأنواع التي أصبحت مصدر إزعاج .

وبين عدوان أن الأنواع الغريبة الغازية تحل مكان الأنواع الأصلية وتنافسها في الموئل والغذاء. وهي تتميز بقدرتها السريعة على الانتشار ومقاومة الجفاف والظروف المناخية الصعبة، و بإنتاجها الضخم من البذور التي تنتقل مع الرياح أو مياه السيول والفيضانات أو الطيور المهاجرة أو أية طرق أخرى.

وتضمنت الورشة عرض قدمه د. أنطون خليلية المدير التنفيذي لجمعية طبيعة فلسطين والباحثان بنان الشيخ والياس حنظل حول منهجية العمل للاستراتيجية والخطة الوطنية للأنواع الغريبة الغازية في فلسطين وعرض نتائج المسوحات الميدانية والمكتبية للأنواع الغريبة الغازية، وشملت الورشة على عرض قدمته د. يارا دحدل، حول الإطار التنظيمي والقانوني والسياساتي (القوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالكائنات الحية الغريبة الغازية في فلسطين.