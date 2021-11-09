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وفاة الملحن السعودي غازي علي.. ويفجع الوسط الفني والإعلامي

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الملحن السعودي غازي علي.. ويفجع الوسط الفني والإعلامي



الرياض/سما/

غيب الموت الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض، حيث نعاه الوسط الفني والإعلامي السعودي باعتباره أحد رواد المملكة في هذا المجال.

ونشر المغني والملحن السعودي عبادي الجوهر صورة الموسيقار الراحل على حسابه عبر "تويتر" وعلق عليها قائلا: "رحم الله الموسيقار غازي علي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كتب الفنان السعودي عامر البارقي في تغريدة عبر "تويتر"، في نعي الموسيقار الراحل: "رحل من جمع العلم والتواضع، رحم الله أستاذي ومعلمي، إنا لله وإنا إليه راجعون".


ونشر الإعلامي تركي أبو عيشة على حسابه عبر "تويتر" صورة الراحل، داعيا له بالرحمة والمغفرة.


وقدم المصور السعودي راشد العقيل، التعازي لأسرة الراحل غازي علي والأسرة الفنية والإعلامية في السعودية، واصفا الراحل بـ"أحد رواد اللحن وفارس من فرسان النهضة".


ونشر الباحث والناقد الفني المصري محمد سلامة صورا للراحل، عبر "تويتر": "الراحل تتلمذ على يد الموسيقار والملحن المصري الراحل رياض السنباطي".

وأشار إلى أن الموسيقار الراحل كان قد حول منزله منذ 50 عاما لمعهد موسيقي متكامل، حيث تخرج على يده أعظم الفنانين السعوديين الذين تعلموا منه فنون الغناء والعزف.


وولد الموسيقار وهو من جيل الرواد في الأغنية السعودية عام 1937 بالمدينة المنورة.

وانتقل إلى القاهرة عام 1960 لدراسة الموسيقى، حيث تخرج عام 1967 في معهد الكونسرفتوار في القاهرة بعد 7 أعوام من الدراسة، حيث كانت تربطه علاقة وثيقة بالموسيقار رياض السنباطي.

وعمل علي معلما للموسيقى في "جمعية الثقافة والفنون" لمدة 3 أعوام في الفترة (1976 ـ 1979)، كما قدم عددا من الأعمال مثل: "روابي قبا" و"ربوع المدينة" و"شربة من زمزم".

ومن أشهر أغنياته "أسمر حليوة" و"سلام لله ياهاجرنا"، وفي الأعوام الأخيرة افتتح فصلا دراسيا في منزله لتعليم هواة ومحبي الموسيقى أساسياتها.

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