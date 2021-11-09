وفاة الملحن السعودي غازي علي.. ويفجع الوسط الفني والإعلامي

الرياض/سما/

غيب الموت الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض، حيث نعاه الوسط الفني والإعلامي السعودي باعتباره أحد رواد المملكة في هذا المجال.

ونشر المغني والملحن السعودي عبادي الجوهر صورة الموسيقار الراحل على حسابه عبر "تويتر" وعلق عليها قائلا: "رحم الله الموسيقار غازي علي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحم الله الموسيقار #غازي_علي

إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/b8nO2GEyFn — عبادي الجوهر (@abadialjohar1) November 9, 2021

فيما كتب الفنان السعودي عامر البارقي في تغريدة عبر "تويتر"، في نعي الموسيقار الراحل: "رحل من جمع العلم والتواضع، رحم الله أستاذي ومعلمي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحل من جمع العلم والتواضع ... رحم الله أستاذي ومعلمي الموسيقار #غازي_علي إنا لله و إنا إليه راجعون ????... pic.twitter.com/xb2HmpNoPe — عامر البارقي ???????? (@Amer__AlBargi) November 9, 2021



ونشر الإعلامي تركي أبو عيشة على حسابه عبر "تويتر" صورة الراحل، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

رحم الله الموسيقار الكبير #غازي_علي واسكنه فسيح جناته ،،.

"إنَّا لله وإنا إليه راجعون" pic.twitter.com/zrnHdUKIYH — تركي أبو عيشة (@turki_1985i0) November 9, 2021



وقدم المصور السعودي راشد العقيل، التعازي لأسرة الراحل غازي علي والأسرة الفنية والإعلامية في السعودية، واصفا الراحل بـ"أحد رواد اللحن وفارس من فرسان النهضة".

أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأستاذ #غازي_علي أحد أهم رواد اللحن وفارس من فرسان النهضة

رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته اللهم ثبته عند السؤال

والعزاء موصول لأسرته الكريمة وأصدقائه الفنانين والاعلاميين . pic.twitter.com/aHk4VvSXID — راشد العقيل (@RashedMbc) November 9, 2021



ونشر الباحث والناقد الفني المصري محمد سلامة صورا للراحل، عبر "تويتر": "الراحل تتلمذ على يد الموسيقار والملحن المصري الراحل رياض السنباطي".

انتقل إلى رحمة الله قبل قليل الموسيقار السعودي الكبير #غازي_علي..

غازي الذي تتلمذ على يد السنباطي، كان قد حول منذ ٥٠ عاماً منزله ليصبح معهداً موسيقياً متكاملاً تخرج على يده عظام فناني السعودية وتعلموا منه فنون الغناء والعزف على العود.

رحم الله ابن المدينة الذي ترعرع في #روابي_قبا pic.twitter.com/J7czBmiKSl — محمد سلامة (@mmmsssalama) November 9, 2021

وأشار إلى أن الموسيقار الراحل كان قد حول منزله منذ 50 عاما لمعهد موسيقي متكامل، حيث تخرج على يده أعظم الفنانين السعوديين الذين تعلموا منه فنون الغناء والعزف.



وولد الموسيقار وهو من جيل الرواد في الأغنية السعودية عام 1937 بالمدينة المنورة.

وانتقل إلى القاهرة عام 1960 لدراسة الموسيقى، حيث تخرج عام 1967 في معهد الكونسرفتوار في القاهرة بعد 7 أعوام من الدراسة، حيث كانت تربطه علاقة وثيقة بالموسيقار رياض السنباطي.

وعمل علي معلما للموسيقى في "جمعية الثقافة والفنون" لمدة 3 أعوام في الفترة (1976 ـ 1979)، كما قدم عددا من الأعمال مثل: "روابي قبا" و"ربوع المدينة" و"شربة من زمزم".

ومن أشهر أغنياته "أسمر حليوة" و"سلام لله ياهاجرنا"، وفي الأعوام الأخيرة افتتح فصلا دراسيا في منزله لتعليم هواة ومحبي الموسيقى أساسياتها.