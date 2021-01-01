  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية المصري: اتفاقات التطبيع من شأنها تشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري: اتفاقات التطبيع من شأنها تشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين



واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اتفاقات التطبيع "تطور إيجابي من شأنه تشجيع إسرائيل والفلسطينيين، لأنه فتح الأبواب وساعد في تبديد فكرة التهديد" المتبادل.

وأضاف شكري خلال ندوة اليوم الثلاثاء في "مركز وودرو ويلسون" للدراسات بواشنطن، أن مصر تعمل على "طمأنة الفلسطينيين" وتتحدث مع "الإسرائيليين عن أهمية السلام". وفي ما يشبه الصدى للمقاربة الأميركية لموضوع السلام، قال إن "الأمر بالنهاية يعود لهما (الإسرائيليين والفلسطينيين)".


وتطرق وزير الخارجية المصري إلى مواضيع الساعة في المنطقة، وعلى رأسها الوضع السوداني، مشدداً على أن مصر "تقف على الحياد إزاء تطوراته الأخيرة"، زاعماً أنها "لا تتدخل أبداً" في شؤون البلد الجار.

كما تطرق إلى محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وربطها بـ"الإرهاب المطلوب مواجهته"، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل على "إعادة العراق إلى مكانه العربي".

كما عرج في مداخلته على التدخل التركي في المنطقة "من ليبيا إلى سورية والعراق"، معرباً عن "قلق مصر من استضافة تركيا غير المبررة لقيادة الإخوان المسلمين". لكنه نوّه بـ"الحوار البناء" مع أنقره والتطلع إلى "إعادة العلاقات" معها.



وانتقد شكري التدخل الإيراني في المنطقة، والذي وصفه بأنه "غير بنّاء وله نتائج عكسية"، مشيراً إلى "وجوب احتواء مشروعها النووي".

من ناحية ثانية، رحب الوزير المصري بالحوار السعودي الإيراني، على اعتبار أن "من شأنه أن يساعد على خفض التوتر وإزالة ما يزيد من سرعة العطب في المنطقة".

ويواصل الوفد المصري، برئاسة الوزير، مباحثاته لليوم الثاني مع الجانب الأميركي في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

#التطبيع مع اسرائيل #اتفاقات ابراهام #وزير الخارجية المصري #اسرائيل #فلسطيين #سامح شكري #ليبيا #العراق #مصر #فلسطين #واشنطن #مصطفى الكاظمي #الاخوان المسلمين #ايران

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

وزير المالية الاسرائيلي يعقب على انهيار الدولار الامريكي مقابل الشيكل

3 منها بالاعدام.."القضاء العسكري"بغزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

آليات عسكرية وصافرات إنذار في شوارع الأردن.. ما القصة؟

آبي أحمد يعلق لأول مرة على أنباء انهيار العاصمة الأثيوبية وهروب المسؤولين إلى دول الجوار

الأخبار الرئيسية

الشيخ جراح

صحيفة عبرية: الشيخ جراح.. فلسطينيون يرفضون تكرار النكبة ودولة تصر على “الأبرتهايد”

اشتيه

تفاصيل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.. اشتيه: الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

الرئيس يتحدث عن الانتخابات والمصالحة الفلسطينية: لقد طفح الكيل عندنا.. ونريد حلاً سياسيا

كوخافي

الجيش الإسرائيلي: نكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

الاتصالات الفلسطينية