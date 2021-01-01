  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"سانا" تكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السوري مع وزير خارجية الامارات

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سانا" تكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السوري مع وزير خارجية الامارات



دمشق /سما/

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.

وأكد الرئيس الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سورية والإمارات العربية المتحدة منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ونوه الرئيس الأسد بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري.

من جانبه أكد الشيخ عبد الله على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سورية معتبراً أن ما حصل في سورية أثر على كل الدول العربية معرباً عن ثقته أن سورية وبقيادة الرئيس الأسد وجهود شعبها قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب مشيراً إلى أن الإمارات مستعدة دائماً لمساندة الشعب السوري.

وتناول النقاش أيضاً الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وتم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

#الرئيس السوري #الامارات #سوريا #بشار الاسد #عبد الله بن زايد

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

وزير المالية الاسرائيلي يعقب على انهيار الدولار الامريكي مقابل الشيكل

3 منها بالاعدام.."القضاء العسكري"بغزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

آليات عسكرية وصافرات إنذار في شوارع الأردن.. ما القصة؟

آبي أحمد يعلق لأول مرة على أنباء انهيار العاصمة الأثيوبية وهروب المسؤولين إلى دول الجوار

الأخبار الرئيسية

الشيخ جراح

صحيفة عبرية: الشيخ جراح.. فلسطينيون يرفضون تكرار النكبة ودولة تصر على “الأبرتهايد”

اشتيه

تفاصيل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.. اشتيه: الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

الرئيس يتحدث عن الانتخابات والمصالحة الفلسطينية: لقد طفح الكيل عندنا.. ونريد حلاً سياسيا

كوخافي

الجيش الإسرائيلي: نكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

الاتصالات الفلسطينية