أمين سر إقليم فتح بأريحا: مشاركة فتح بالانتخابات المحلية خيار خاطئ

أريحا /سما/

قال أمين سر حركة فتح في أريحا والأغوار نائل أبو العسل، إن مشاركة حركة فتح في الانتخابات المحلية هو خيار خاطئ.

وأضاف في تصريحات صحفية: نحن حركة تحرر ومقاومة للاحتلال، ولسنا حركة خدمات للماء وحل مشكلة عامود كهرباء، ولذلك لن تترشح أي قائمة لفتح بأريحا.

وأردف: فتح أريحا هي الأقوى على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الوحيدة القادرة على أن تخرج بتوافق، لكننا قلنا خلال الانتخابات الحالية إننا سنترك الخيار للشارع.

وأكد: "إذا أخطأ أحد أفراد القوائم يكون الخطأ عليهم وليس على حركة فتح، ولا تتحمل الحركة بأن يتم شتمها أو التهجم عليها، وإذا شكلنا مجلسا ونجح يقولون نجح المجلس، وإذا فشل يقولون فشلت فتح، لماذا إذن أريد أن أسجل على نفسي نقطة فشل خاصة أننا في الفترات السابقة لم ننجح".