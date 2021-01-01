قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

القدس المحتلة /سما/

أفادت قناة i24NEWS الاسرائيلية نقلا من مصادر مطلعة، ان الادارة الامريكية تجهز مبادرة لاقامة حكومة وحدة فلسطينية، لافتا الى أن الحكومة الاسرائيلية لم تحدد بعد موقفها بعد من المبادرة.

ووفقا للتفاصيل التي كشفتها i24NEWS مساء اليوم، فان الامريكيون يأملون ان تساهم الحكومة المرتقبة بانهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وعلمت i24NEWS ان المبادرة الامريكية تستند على تشكيل حكومة تضم وزراء وممثلين من حركتي حماس وفتح، الى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لاي تيار سياسي.

وتسعى الادارة الامريكية الى اخراج السلطة الفلسطينية من ازمتها الاقتصادية وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما وتسعى واشنطن للتوصل الى تهدئة في كلا الجبهتين غزة والضفة امام اسرائيل.

وعقب مسؤول في الحكومة الاسرائيلية لـ i24NEWS, ان الحكومة الاسرائيلية لم تحدد بعد موقفها من القضية.

وزير شؤون التطوير الاجتماعي في السلطة الفلسطينية د. احمد مجدلاني قال معقبا على ما ورد اعلاه :"السلطة الفلسطينية لن تتجاوب مع اي مبادرة امريكية، ما لم يكن هناك اي قرار بشأن فتح القنصلية"

كما أشار مجدلاني في رده على التفاصيل التي كشفتها i24NEWS انه لطالما ان الحديث عن مواضيع داخلية، فان السلطة الفلسطينية لن تقبل باي املاءات امريكية.