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ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ 104

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ 104



غزة /سما/

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ارتفعت مجدداً لتصل إلى (104) بدخول أسرى جدد عامهم الـ 21 على التوالي.

وذكر الباحث رياض الأشقر مدير المركز، أن الأسرى الذين انضموا خلال الأيام الماضية إلى قائمة عمداء الأسرى هم الأسير جهاد جودت جرار (38 عاماً)، من سكان محافظة جنين، وهو معتقل منذ 7/11/2001م، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 24 عاماً.

 والأسير نبيل جمعة مغير (39 عامًا)؛ من بلدة عرابة بمحافظة جنين، وهو معتقل منذ تاريخ 31/10/2001 ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 24 عامًا و4 شهور، وكان أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

وكذلك كل من الأسير عاهد يونس أبو خوصة (42 عامًا) من سكان محافظة غزة، وكان اعتقل بتاريخ 19/10/2001م، وهو محكوم بالسجن الفعلي لمدة 25 عامًا، وبذلك يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال.

والأسير "محمد فهمي الريماوي" (55 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، وهو معتقل منذ 19/10/2001م، ومحكوم بالسجن المؤبد. وأشار الأشقر أن قائمة عمداء الأسرى تضم (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن ثلاثة عقود (30عاماً) اقدمهم الأسيرين" كريم يونس" وماهر يونس" وهما معتقلان منذ عام 1983.

بينما (36) أسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً) إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 41 عاماً على فترتي اعتقال منها 34 عاماً متتالية قبل أن يتحرر في صفقة وفاء الأحرار ويعاد اعتقاله عام 2014.

ونوه إلى أن من بين عمداء الأسرى، (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع الاحتلال عام 1994، وهم من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها.

#مركز فلسطين لدراسات الأسرى #قائمة عمداء الأسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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