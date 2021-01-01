جبهة التحرير العربية تطالب بوضع استراتيجية جديدة لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية

الخليل /سما/

عقدت جبهة التحرير العربية اجتماعآ لها بمقرها في الخليل، يوم الثلاثاء، وناقشت عدد من القضايا والأوضاع التي تجري في الأراضي الفلسطينية..

واعتبرت الجبهة مواصلة اعتداءات الاحتلال على حرمات المقابر، وما يجري بالمقبرة اليوسفية "هو جريمة بشعة تأتي ضمن سلسلة الجرائم الصهيونية ضد مقابر القدس تشمل تجريف القبور ونبشها، وإقامة حدائق يهودية، إضافة إلى عمليات تزييف وإنشاء مقابر يهودية "وهمية" لا أساس لها."

وقالت في بيان "إن هذه الجريمة الصهيونية دليل صارخ على وحشية الاحتلال الذي طالت اعتداءاته على الأحياء والأموات من أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك."

وأضافت "ان كل مايقوم به الاحتلال الصهيوني يعد جريمة ترتكب بحق الإنسانية ومخالفة لكافة المعايير والمواثيق الدولية ومنافية لكافة الأديان السماوية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.

حيث ان الاحتلال الصهيوني قام في الآونة الأخير بتصعيد خطير في هجماته واعتداءاته على اهالينا في المدينة المقدسة والاستيلاء على الاراضي والبيوت وهدم بيوت المقدسين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك." مشيرة إلى "صمت عربي ودولي بل تواطء بعض الانظمة العربية والدولية بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وطالبت جبهة التحرير العربية الجهات الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الوقوف عند حد مسؤوليتهم "والعمل لردع الاحتلال لوقف اجرامه وارهابه وحماية شعب وأرض فلسطين من الإرهاب الصهيوني الغاشم. "

وقالت "ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية إلى الانتفاض في وجه الاحتلال رداً على التغول المتزايد ضد القدس والأقصى، وندعو أبناء القدس واهلنا في الداخل المحتل إلى الاحتشاد عند المقبرة اليوسفية لمجابهة التجريف، وردع الاحتلال عن مواصلة جريمته."

وأضافت " كما ندعو أبناء القدس خاصة، وفصائل العمل الوطني والإسلامي وشعبنا الفلسطيني عامة، إلى مساندة أهلنا في حي بطن الهوى في وجه المخطط الصهيوني الرامي إلى تهجيرهم واقتلاعهم من بيوتهم."

وطالبت جبهة التحرير العربية بسرعة إنهاء الانقسام ووضع استراتيجية جديدة لمواجهة "كافة المخططات الصهيونية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية."

ودعت وسائل الإعلام العربي والفلسطيني إلى "فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني الاجرامية".

وحسب البيان "ناقشت جبهة التحرير العربية أوضاع الاسرى الفلسطينين وطالبت "المجتمع الدولي التدخل السريع للافراج عن اسرانا الابطال وخصوصآ كبار السن والاطفال والمرضى والاسيرات والأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الإعتقال الإداري التي ينتهجها العدو الصهيوني بحق أسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات. "

وقالت "إننا نبرق بتحية الاهلنا الصامدين أمام التغول الاستيطاني في سوسيا ومسافر يطا وشارع الشهداء و تل ارميدة بمدينة الخليل وفي بيت دجن وبيتا ولنشطاء المقاومة الشعبية في مواجهتهم للاحتلال الصهيوني في كافة محافظات الوطن. "