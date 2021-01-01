جنين: أمسية ثقافية إسنادا للأسرى وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

جنين /سما/

نظمت مديرية الثقافة والمجلس الاستشاري الثقافي في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أمسية ثقافية في خيمة الاعتصام، وسط مدينة جنين، للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، وإسنادا للأسرى.

وحضر الأمسية رئيس المجلس الاستشاري الثقافي في محافظة جنين فيصل غوادرة، ممثلا عن الأسرة الثقافية في المحافظة، ونائب رئيس مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب في فلسطين نسيم قبها، وأدباء وشعراء وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وأسرى محررون وذوو الشهداء في المحافظة والعشرات من المتضامنين.

وأكد المتحدثون أن التضامن مع ذوي الأسرى والشهداء المحتجزة جثامينهم يأتي تلبية للواجب الوطنيّ والإنسانيّ الذي يدعونا إلى التمسك بقضية الأسرى، مشيدين ببسالة الأسرى وصمودهم في سجون الاحتلال وهم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وشددوا على ضرورة الاستمرار في المشاركة بالفعل الثقافي في المحافظة، باعتباره وسيلة من وسائل النضال، مؤكدين الاستمرار في التضامن مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم حتى استردادها، ومع الأسرى حتى نيل حريتهم.

وتخلّل الأمسية، التي أدارها الصحفيّ ثائر أبو بكر، قصائد وطنية للأسرى والشهداء ولشهيد الحركة الأسيرة كمال أبو وعر، ألقاها الشعراء حسان نزال وعبد القادر مراعبة وحسين علاونة.

بدوره، شكر إياد العزمي، والد الشهيد أمجد، القائمين على تنظيم هذه الفعالية، داعيا إلى تكثيف فعاليات الإسناد للأسرى وذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وكانت فعاليات المحافظة وطلبة المدارس قد شاركوا في وقفات إسناد للأسرى وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، ورفعوا صور الشهداء وقائمة تحمل أسماء الشهداء في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، ويافطات دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورها والتحرك وكافة المؤسسات الحقوقية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة.