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اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة في ظل الفراغ السياسي

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة في ظل الفراغ السياسي



رام الله /سما/

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وذلك في ظل الفراغ السياسي القائم، وعدم وجود أي مبادرة سياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، الى أن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة يفضي الى حل العديد من القضايا العالقة، بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس، بالإضافة الى معالجة الأمور المالية.

وشدد اشتية على أهمية الدفع باتجاه تسريع عملية اعمار قطاع غزة، وأن تكون السلطة الوطنية هي العنوان الرئيسي في كل شيء يتعلق بالقطاع.

وبحث رئيس الوزراء مع وينسلاند سبل حشد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بالإضافة الى اجتماع المانحين المقرر عقده في العاصمة النرويجية، أوسلو، الشهر الجاري.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #السلطة الفلسطينية #اسرائيل

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