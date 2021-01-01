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فتوح يستقبل وفدا من السفارة الامريكية

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يستقبل وفدا من السفارة الامريكية



رام الله /سما/

استقبل المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم في مكتبه برام الله وفدا من السفارة الامريكية،بط برئاسة جيل هاشتينغز ، رئيسة القسم السياسي في وحدة الشؤون الفلسطينية.

وأستعرض فتوح آخر التطورات والمستجدات السياسية، وفي مقدمتها الاعتداءات الاسرائيلية  اليومية، وما تتعرض له القدس من  تدنيس للمقدسات، وعمليات الطرد والتهجير والقتل، والاعتقال، وسرقة المستوطنين للاراضي الفلسطينية بدعم من حكومتهم.  

 وطالب فتوح بالتسريع في تنفيذ الوعود الامريكية التي قطعها الرئيس بايدن بفتح السفار الامريكية في القدس، عاصمة فلسطين، داعيا امريكا الى اتخاذ مواقف أكثر جدية لإعادة احياء عملية السلام ووقف التغول الاسرائيلي من نهب الاراضي وقتل الاطفال والبطش بالمدنيين العزل والاسرى وحصار غزة، وحماية حقوق الانسان وفرض القانون الدولي على الاحتلال الغاشم. 

وأكد فتوح أن خطاب الرئيس محمود عباس وضع مهلة محددة لتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ عملية السلام، بعد 30 عاما من تنصل اسرائيل، والا الذهاب نحو التصعيد والعودة الى ما قبل مدريد 1991. 

من جانبه، أكد الوفد على تقديره للموقف الفلسطيني والمعاناة التي يعيشها  الفلسطينين، وسعيهم لحث الادارة الامريكية نحو التحرك السريع في إيجاد الحلول وإحياء السلام.

#حركة فتح #روحي فتوح

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