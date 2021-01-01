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بموافقة بينيت: منصور عباس يلتقي العاهل الأردني

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بموافقة بينيت: منصور عباس يلتقي العاهل الأردني



عمان /سما/

التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، في قصر الحسينية في الأردن، بدعوة من الجانب الأردني.

وأشارت تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن اللقاء عُقد بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، نقتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ("بترا")، "جرى، خلال اللقاء، بحث آخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام قدما".

وذكرت "بترا" أن الملك عبد الله، أكد خلال اللقاء "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة".

وشدد الملك "على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد العاهل الأردني أن "الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها"، بحسب ما جاء في "بترا".

بدوره، أشاد عباس بـ"مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية وبمساعي الأردن الدؤوبة للحفاظ على الوضع القائم في القدس ودعمه لصمود المقدسيين".

ولفت البيان إلى أن عبّاس "ثمّن ما يقدمه الأردن لفلسطينيي الداخل، خصوصا فيما يتعلق بالتعليم والحج والعمرة".

يذكر أن البرنامج السياسي الذي تطرحه القائمة الموحدة برئاسة منصور عبّاس، التي تشارك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لم يأت على ذكر القضية الفلسطينية ولا يتطرق التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة المحتلة أو وملاحقة المقدسيين والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وأشارت "بترا" إلى أن اللقاء عقد بحضور "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الأردني، جعفر حسان".

#العاهل الاردني #الملك عبدالله الثاني #منصور عباس #القائمة الموحدة #نقتالي بينيت

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