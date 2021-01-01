فصائل المقاومة الفلسطينية: وعد تحرير الاسرى بات قريباً

غزة /سما/

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، أن المقاومة لا تدخر أي جهد لتحرير الأسرى من براثن الأسر الصهيونية، ووعد التحرير بات قريباً بإذن الله

وتوجهت الفصائل في بيان صحفي، بالتحية لأسرانا البواسل الصامدين في سجون الإحتلال الذين يعانون من بطش السجان الصهيوني ويمارس ضدهم أظلم ادوات التعذيب والاعتقال.

وشددت الفصائل، على دعمها وإسنادها لقضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسيران مقداد القواسمي وكايد الفسفوس ورفاقهم، داعية لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لأسرانا الأحرار.

وأكدت، أن مؤامرة التهجير الصهيونية في الشيخ جراح وتهويد المقبرة اليوسفية واحياء القدس التي تستهدف استئصال الوجود الإسلامي والعربي من فلسطين والقدس لن تفلح في ثني شعبنا عن حقه في أرضه.

وعبرت الفصائل عن رفضها سياسة الاعتقال السياسي الممارس من قبل اجهزة امن الضفة بحق الاسرى المحررين ورجال المقاومة ومجموعاتها، ونؤكد دعمنا للفعاليات والمسيرات الرافضة للظلم وتكميم الأفواه وقمع الحريات.

وفي ختام بيانها قالت الفصائل، أن المطبعين العرب الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وشعبنا هم شركاء الاحتلال في عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا وقضيتنا.