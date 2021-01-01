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اختتام فعاليات التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي في فلسطين

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام فعاليات التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي في فلسطين



بيت لحم /سما/

اختتم معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة – جامعة بيت لحم، بالشراكة مع سلطة جودة البيئة فعاليات التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي بالإضافة الى اطلاق فعاليات تحديث وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي بحضور المؤسسات والأشخاص ذوو العلاقة الذين يشكلون الاساس في تحديث واعداد الاستراتيجية.

افتتح الورشة مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة د. عيسى عدوان، مشيراً الى ان اختتام فعاليات العمل على التقرير الوطني السادس و إطلاق فعاليات تحديث وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي يأتي ضمن التزام دولة فلسطين بالاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي ويساهم في دعم وإسناد التزام فلسطين في الاتفاقية.

وأكد عدوان بأن الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي تهدف إلى المحافظة على التنوع الحيوي واستدامته ومواجهة التحديات والتهديدات الكامنة وراء فقدانه عن طريق دمج قيم التنوع الحيوي في جميع القطاعات والاستراتيجيات ذات العلاقة، والعمل الجاد على خفض الضغوط المباشرة على التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع الحيوي عن طريق صون الانظمة البيئية والأنواع والتنوع الوراثي، والحرص على استدامة خدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات ورفع الوعي المجتمعي.

واشتملت الورشة على عرضٍ قدمه د. مازن قمصية، مدير معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة، لتعريف الحضور بالاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وجزئياتها واحتياجات العمل عليها بالإضافة الى عرض أمثلة حول استراتيجيات التنوع الحيوي للدول الأخرى. ثم قام أ. محمد محاسنة مدير دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة بعرض أدوار ذوي العلاقة وترتيب خطة العمل مع فتح باب النقاش من أجل تقديم مقترحات لجلسات أسبوعية للأشخاص ذوي العلاقة من أجل عرض المختصين من مؤسسات حكومية وخاصة وأكاديميين ومتخصصين للجوانب المختلفة في الاستراتيجية والخروج بتوصيات أسبوعية تصب في صياغة وتحديث الخطة الاستراتيجية للتنوع الحيوي.

#سلطة جودة البيئة

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