الافراج عن الاسير الجريح رمزي ابو عجمية

رام الله /سما/

اطلقت السلطات الاسرائيلية سراح الاسير رمزي ناصر ابو عجمية “23 سنة” بعد ان امضى محكوميته البالغة ثمانية اشهر بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ابو عجمية عبر حاجز عسكري في شهر اذار الماضي وقد سبق ان واجه عمليات الاعتقال منذ أن كان طفلًا عام 2016، وما يزال يعاني من آثار الإصابات البليغة التي تعرض لها برصاص الاحتلال في ساقيه عام 2016.

يذكر أن للأسير أبو عجمية شقيق جريح وأسير وهو حمزة أبو عجمية، الذي اعتقله الاحتلال في ا24 من آذار المنصرم،حيث جرى اعتقاله بعد 10 أيام على إصابتة في إحدى ساقيه وهو بحاجة إلى متابعة صحية وعلاج.