قوات الاحتلال تقتلع عشرات اشجار الزيتون في بتير

بيت لحم /سما/

قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلية اقتلعت اليوم عشرات اشجار الزيتون تعود لعائلات من بلدة بتير الى الغرب من بيت لحم وتعرف بموقعي الخمار والقصير كما قامت هذه القوات وبحسب مزارعين برش مواد كيماوية على المزروعات الشتوية في هذه الاراضي.

وتعتبر هذه الاراضي الواسعة مستهدفه من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء حيث يتعرض اصحاب الاراضي الى هجمات مستمرة بهذا الشأن.

وكان المواطن عمر القيسي، أحد أصحاب الأراضي المستهدفة، ان هدف الاعتداءات المتواصلة هو إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين، علما أنهم قاموا سابقا بنصب خيام وبيوت متنقلة أزالها المواطنون.