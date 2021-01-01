إسرائيل تتخذ خطوات لتعزيز فرض سلطة القانون في الضفة الغربية

القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء، أنه أوعز إلى الجهات المعنية باتخاذ خطوات خلال الأيام القريبة لتعزيز فرض سلطة القانون في الضفة الغربية، بهدف محاربة الجريمة من قبل المستوطنين المتطرفين.



وخلال كلمة ألقاها اليوم أمام مؤتمر "الديمقراطية" الذي نظمته صحيفة "هآرتس" العبرية، أشار غانتس إلى أنه خلال العام الأخير تضاعف تقريبًا عدد لوائح الاتهام التي قُدمت في هذا الشأن لا سيما المساس بجنود من الجيش الإسرائيلي.



وتعهد غانتس "بعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الإرهاب وأعمال الشغب مهما أيًّا كان مرتكبها"، وفق تعبيره.



وفي السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في حادث اعتداء عصابات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية على مركبات فلسطينية في مدينة البيرة قرب رام الله، حيث تسببت بأضرار لعدة مركبات فلسطينية وخطت عليها شعارات باللغة العبرية شملت عبارات من قبيل: "هنا يقطن الأعداء" و"تدفيع الثمن" ورسم لنجمة داوود.