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"التعليم" تعلن عن منح دراسية للماجستير في إندونيسيا

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" تعلن عن منح دراسية للماجستير في إندونيسيا



رام الله /سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من الجمعية المحمدية في إندونيسيا لدرجة الماجستير للعام 2021-2022.

ودعت الوزارة في بيان لها، الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها الشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#التعليم العالي والبحث العلمي #منح دراسية #إندونيسيا #الطلبة الفلسطينيين

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