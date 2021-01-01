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وفد طبي أوروبي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي أوروبي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح



غزة /سما/

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد طبي أوروبي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وبين التجمع أن الوفد يضم كل من استشاري جراحة مسالك بولية د. رؤوف السلطي واستشاري جراحة وطب العظام د. امانويل درنه، واستشاري جراحة داخلية ومنظار د. صفوان فارس.

 وقال عضو الهيئة الإدارية فرع فرنسا د. محمد سالم: "إن هذه الزيارة الطبية الإغاثية تأتي انطلاقاً من الواجب الإنساني والوطني للمساعدة في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الاستشارات وإجراء العمليات الجراحية من قبل متخصصين".

من جانبها، أوضحت نائب رئيس التجمع ومسئولة الإغاثة والوفود الدكتورة غادة أبو عيشة، أن هذه الزيارة تعد الثالثة لوفود التجمع بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأكدت أن التجمع سيعمل على إرسال وفود طبية تخصصية خلال الأشهر القادمة حسب الاحتياج وبالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.

#تجمع الأطباء الفلسطينيين #وفد طبي أوروبي #قطاع غزة #معبر رفح البري

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