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الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك



رام الله /سما/

إستقبل صباح اليوم الثلاثاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله سعادة القنصل البريطاني العام 
ديانا كورنر .

وفي مستهل اللقاء وضع الوزير الشيخ الضيفة في صورة آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة .
 
هذا وبدورها اعربت السيدة كورنر عن سعادتها بهذا اللقاء ، مؤكدةً على موقف بلادها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من خلال دعم مؤسساته وبنائها ، وبذل كل الجهود من أجل دفع العلاقات الثنائية الى الامام .

#هيئة الشؤون المدنية #حسين الشيخ

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