الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك

رام الله /سما/

إستقبل صباح اليوم الثلاثاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله سعادة القنصل البريطاني العام

ديانا كورنر .

وفي مستهل اللقاء وضع الوزير الشيخ الضيفة في صورة آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة .



هذا وبدورها اعربت السيدة كورنر عن سعادتها بهذا اللقاء ، مؤكدةً على موقف بلادها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من خلال دعم مؤسساته وبنائها ، وبذل كل الجهود من أجل دفع العلاقات الثنائية الى الامام .