  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لائحة اتهام مخففة ضد عضو الكنيست حاييم كاتس

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام مخففة ضد عضو الكنيست حاييم كاتس



القدس المحتلة /سما/

قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد عضو الكنيست حاييم كاتس، من حزب الليكود، تتمهمه بالتآمر من أجل تحقيق هدف شرعي بوسائل مرفوضة.

ويأتي تقديم لائحة الاتهام بعدما أبلغ كاتس رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست بأنه لا يعتزم طلب حصانة برلمانية تمنع محاكمته. وبحسب صفقة الادعاء، فإن كاتس سيعترف بالتهمة ويدان، وبعد ذلك يقدم كاتس والنيابة دعوى مشتركة تطالب بفرض غرامة مالية وسجن مع وقف التنفيذ.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أن كاتس، لدى توليه رئاسة لجنة الرفاه الاجتماعي في الكنيست، دعا شخصا يدعى موطي بن آري، بصفته خبيرا في سوق المال إلى حضور اجتماع للجنة الرفاه الاجتماعي من أجل دفع مشروع قانون في مجال صرف سندات الدين لشركات تواجه مصاعب مالية. ولم يكشف كاتس أمام أعضاء اللجنة عن علاقته الشخصية والاقتصادية مع بن آري وعن مصلحة بن آري الاقتصادية في سن القانون.

وكان مندلبليت قد قرر قبل نحو سنتين تقديم لائحة اتهام ضد كاتس ينسب فيها إليه الاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الكنيست قررت حينها أنه يحق لكاتس استخدام حصانته البرلمانية التي تمنع محاكمته بتهم جنائية.

وفي أعقاب ذلك، التمس مندلبليت إلى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست منح حصانة لكاتس. لكن 6في غضون ذلك انتهت صلاحية قرار منح الحصانة لكاتس، ولذلك قررت المحكمة العليا ردّ الالتماس واعتبرته نظريا فقط.

#أفيحاي مندلبليت #حاييم كاتس #الكنيست الإسرائيلي #حزب الليكود

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

وزير المالية الاسرائيلي يعقب على انهيار الدولار الامريكي مقابل الشيكل

آليات عسكرية وصافرات إنذار في شوارع الأردن.. ما القصة؟

3 منها بالاعدام.."القضاء العسكري"بغزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

الأخبار الرئيسية

20211109101952

عدة محاور مقلقة: إسرائيل تدرس خططا هجومية ضد إيران في سورية

ان-اس-او-بيغاسوس-1-730x438

الغارديان: تجسس إسرائيل على الناشطين جزء من تاريخ طويل للرقابة على الشعب الفلسطيني كله

حرية

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

الجهاد

الجهاد لـ"اسرائيل" : مستعدون لاشعال حرب اذا أُستشهد أي أسير

وفاتان و237 إصابة جديدة بـ"كورنا" في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية