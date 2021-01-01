المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأ حمر في فلسطين

رام الله /سما/

وقع وزير الخارجية وا لمغتربين رياض المالكي مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأ حمر فرانشيسكو روكا، اتفاقية لفتح مكتب للاتحاد لدى دولة فلسطين.

واعتبر المالكي، خلال توقيع الاتفاقية الذي جرى في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز العلاقة بين دولة فلسطين والاتحاد، معرباً عن استعداد دولة فلسطين تقد يم كل الدعم لتسهيل عمل الاتحاد في فلسطين، مثمناً العمل الذي تقوم به منظمتا الصليب والهلال الأحمر، وتقدير دولة فلسطين للعمل الإنساني الذي يقدمه الاتحاد لخدمة الانسانية في كافة الظروف.

واستعرض المالكي الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحلتة، مشيراً الى جر ائم الاحتلال وخاصة بحق الأطفال الفلسطينيين من قتل واعتقال، موضحا أن “إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة بانتهاك القانون الدولي والقا نون الدولي الانساني من خلال قتلها واعتقالها للمواطنين العزل وخاصة الأطفال”.

وتطرق إلى معاناة الاسرى في سجون الاحتلال ومعركة الأمعاء الخاوية التي يخو ضها ثلة من الاسرى ضد سياسة الاعتقال الاداري التي تنتهجها دولة الاحتلال، وإلى محاولاتها تجريم المجتمع المدني الفلسطيني، خاصة منظمات حقوق الإنسان التي توثق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال، معتبراً أن هذا الافتراء والتشهير هو جزء من حملة ممنهجة ضد هذه المؤسسات التي تعمل لفضح جرائم الاحتلال.

وأضاف أن عدم احترام اسرائيل لاتفاقيات جنيف وغياب المساءلة شجعهاعلى مواصلة جرائمها ضد المواطنين العزل.

ود عا المالكي الى توفير الحماية الدولية لشعبنا على النحو الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس خلال كلمته في الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

من جانبه، ثمن روكا علاقة الاتحاد مع دولة فلسطين، وأكد على الدور المميز الذي تؤديه جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مشيرا الى انه احد وأفضل النماذج في المنطقة.

واشار الى أهمية تقديم الدعم الإنساني في الارض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية للطو اقم الطبية وسيارات الاسعاف خلال تأديتها لواجباتها على النحو الذي نص عليه القانون الدولي الانساني.