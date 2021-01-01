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الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم



بيت لحم /سما/

هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء ثلاثة منازل مأهولة، في قرية الولجة غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للوكالة الرسمية بأن المنازل الثلاثة المستهدفة تقع في منطقة “عين جويزة” وتبلغ مساحة كل منها نحو (80 مترا مربعا) وتعود للشقيقين طارق نصر أبو التين وأحمد أبو التين إضافة إلى ابن شقيقهم محمد حسين أبو التين.

وأشار الأعرج للوكالة إلى أن قوات الاحتلال سبق وهدمت منزل طارق أبو التين في ذات المنطقة وأعاد تشييده

وتتعرض منطقة “عين جويزة” لهجمة استيطانية منذ سنوات.

#هدم منازل #سلطات الاحتلال

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