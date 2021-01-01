وزارة الثقافة تفتتح دورة تدريبيّة في جنين حول “صناعة القشّ”

جنين /سما/

افتتحت وزارة الثقافة في محافظة جنين بالتعاون مع جمعية النجدة واتحاد لجان المرأة للعمل المجتمعي، أمس، دورة تدريبيّة في صناعة القشّ، وذلك في مقرّ اتّحاد لجان المرأة للعمل المجتمعيّ، بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة في المحافظة ورئيسة جمعية النجدة تمام قناوي ومنسقة المشاريع في اتّحاد لجان المرأة فاطمة عويس.

وتأتي هذه الدورة، ضمن رؤية الوزارة لأهمية تنمية وصقل مهارات النساء بشكل مباشر والمساهمة بتمكينهنّ الاقتصادي على أرض الوطن، والتأكيد على أهمية التعاون المثمر والفعّال بين الوزارة والجمعيات النسوية.

الجدير بالذكر، أنّ الدورة تحتضن ١٥ متدربة، وستستمر لخمسة أسابيع متواصلة بواقع لقائين أسبوعياً لمدة ساعتين، وتقوم بالتدريب فيها المدربة ختام جرادات.