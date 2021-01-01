التوجيه السياسي لمحافظة الخليل يلتقي منتسبي المخابرات العامة

رام الله /سما/

التقى مدير التوجيه السياسي والوطني لمحافظة الخليل العقيد إسماعيل غنام والعميد عزيز عيايدة مدير السلم الأهلي والعقيد نادر العطاونة والعقيد عمر مرقطن وعدد من كادر الهيئة، منتسبي المخابرات العامة في مقرهم، حيث كان في استقبالهم اللواء محمد غنام مدير المخابرات العامة، ونائب المدير العقيد تيسير الفاخوري ومدير العلاقات العامة المقدم ندى سلامة والمدير الإعلامي المقدم عبد الحفيظ الهشلمون ونائب الحماية والاسناد الرائد محمد الحيح، ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج معد للتواصل مع كافة منتسبي المؤسسة الأمنية في المحافظة لوضعهم بآخر المستجدات السياسية.

ورحب الجميع بهيئة التوجيه السياسي ممثلة بالعقيد إسماعيل غنام والوفد المرافق له شاكرين تواصلهم الدائم مع كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة لوضعهم بآخر المستجدات السياسية و رفعا لمعنوياتهم.

ونقل العقيد غنام، تحيات المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات، وتحدث عن الاعتداءات اليومية واللحظية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين خاصة في البلدة القديمة من مدينة الخليل والمسجد الأقصى المبارك وكافة المناطق الفلسطينية، لتضييق الخناق على المواطنين لترحيلهم عن بيوتهم و أراضيهم.

كما تحدث عن الوضع للاسرى، موضحاً ان الاعتداءات المستمرة على الأسرى الذين يخوضوا معركة الأمعاء الخاوية من خلال الإهمال الصحي المتعمد من قبل إدارة السجون ليظهر العالم أجمع الصورة الحقيقية البشعة للاحتلال.

وركز في حديثه على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وعلى راسه اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة وفي محافظة الخليل لتطبيق القانون وملاحقة الخارجين عنه للحفاظ على الأمن والأمان، مما ينعكس إيجابا على المواطنين و كافة مجالات حياتهم.

وبالنهاية شكر العقيد غنام اللواء محمد غنام مدير المخابرات محافظة الخليل وكافة الضباط بجهاز المخابرات العامة على جهودهم الوطنية المسؤولة.