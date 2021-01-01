وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقى وفدا من النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي

القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه التقى مساء أمس، وفدا من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي.

وفي تصريح على حسابه في موقع "تويتر"، قال: "التقيت هذا المساء في الكنيست بوفد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين. شكرتهم على دعم تجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وناقشنا أهمية الاستمرار في تقوية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد تبنى بأغلبية ساحقة تشريعا يخصص مليار دولار لتحديث منظومة القبة الحديدية في إسرائيل. وأيد التشريع 420 صوتا مقابل اعتراض تسعة نواب فقط بينهم الديمقراطية رشيدة طليب.