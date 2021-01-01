  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة تكشف العلاقة بين البقع الظاهرة على لسان الإنسان ومرض السرطان

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تكشف العلاقة بين البقع الظاهرة على لسان الإنسان ومرض السرطان



وكالات / سما /

كشف أطباء بريطانيون أن ظهور البقع الحمراء أو البيضاء على اللسان أو الغشاء المخاطي هو دليل على بداية تطور مرض السرطان في الفم.

وبحسب الدراسة فإن أبرز الأعراض التي تفيد ببدء مرض السرطان لدى الإنسان هو ظهور تقرحات لا تلتئم لأسابيع أو من خلال ظهور تورم غير طبيعي في الرقبة، بالإضافة إلى التهاب الحلق أو الأذن المستمر وصولا إلى تغيرات في الأوتار الصوتية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك أهمية قصوى لتذكر هذه الأعراض أو العلامات التي ستشير إلى بدء المرض وعلى الشخص التوجه إلى الطبيب الاختصاصي للمعاينة الطبية.

وبحسب الدراسة، فإن سرطان الفم هو ورم خبيث يصيب الشفتين والأسطح الداخلية لتجويف الفم وكذلك الجزء الخلفي من الزلعوم واللوزتين والغدد اللعابية. كما يعد هذا المرض أكثر شيوعا عند الرجال، وخاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما.

#السرطان #دراسة #اللسان #الإنسان #الصحة #الفم

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

وزير المالية الاسرائيلي يعقب على انهيار الدولار الامريكي مقابل الشيكل

آليات عسكرية وصافرات إنذار في شوارع الأردن.. ما القصة؟

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

الأخبار الرئيسية

الجهاد

الجهاد لـ"اسرائيل" : مستعدون لاشعال حرب اذا أُستشهد أي أسير

وفاتان و237 إصابة جديدة بـ"كورنا" في فلسطين

حرية

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

اسرى

صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

قضاء

3 منها بالاعدام.."القضاء العسكري"بغزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

الاتصالات الفلسطينية