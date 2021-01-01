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كويكب عملاق يقترب من الأرض

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
كويكب عملاق يقترب من الأرض



وكالات / سما /

حذرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية من اقتراب كويكب عملاق بحجم برج "إيفل"، من الأرض، الشهر المقبل.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد صنّفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الكويكب على أنه "محتمل الخطورة".

ويبلغ حجم الكويكب المسمى "4660 نيريوس"، ثلاثة أضعاف مساحة ملعب كرة قدم، إلا أنه يتوقع أن يمرّ عبر الأرض بسلام.

ووفق التوقعات الخاصة بـ"ناسا"، فإن موعد مرور الكويكب بالأرض سيكون يوم 11 ديسمبر، علما أن المسافة الفاصلة بينهما ستكون 3.9 مليون كيلومتر، أي 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

ونقلت "ديلي ستار" عن خبير في مجال الفضاء قوله، إن طول الكويكب "4660 نيريوس" هو 330 مترا، ويدور حول الشمس مرة كل 664 يوما.

جدير بالذكر أن عالمة الفلك الأميركية إليانور هيلين، كانت قد اكتشفت الكويكب "4660 نيريوس" في عام 1982، أثناء عبوره في مسار الأرض.

#الأرض #كويكب #ناسا

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