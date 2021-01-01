إنتلي تايمز: الخلية الإيرانية التي أُعتقلت بأفريقيا دربها حزب الله

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "إنتلي" تايمز بأن الأشخاص الخمسة الذين اعتقلوا في غانا وتنزانيا والسنغال للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد سياح ورجال أعمال إسرائيليين تدربوا في لبنان على يد حزب الله.



وأشار الموقع إلى أن الشبكة التابعة لفيلق القدس الإيراني عملت تحت اسم شركة سياحة من بغداد، وتم تجنيد عناصر شيعية فيها يحملون جنسيات عربية وأجنبية.



وأوضح أن عناصر الشبكة تلقوا تدريبات في لبنان على يد حزب الله في مجال الاستخبارات وشن الهجمات في جميع أنحاء العالم.



وكانت قوات الأمن في تنزانيا وغانا والسنغال اعتقلت 5 نشطاء جندهم فيلق القدس لشن هجمات على السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين في أفريقيا، وجاء ذلك بعد معلومات استخبارية نقلتها جهات غربية.