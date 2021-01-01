  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إنتلي تايمز: الخلية الإيرانية التي أُعتقلت بأفريقيا دربها حزب الله

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتلي تايمز: الخلية الإيرانية التي أُعتقلت بأفريقيا دربها حزب الله



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "إنتلي" تايمز بأن الأشخاص الخمسة الذين اعتقلوا في غانا وتنزانيا والسنغال للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد سياح ورجال أعمال إسرائيليين تدربوا في لبنان على يد حزب الله.
 
وأشار الموقع إلى أن الشبكة التابعة لفيلق القدس الإيراني عملت تحت اسم شركة سياحة من بغداد، وتم تجنيد عناصر شيعية فيها يحملون جنسيات عربية وأجنبية.
 
وأوضح أن عناصر الشبكة تلقوا تدريبات في لبنان على يد حزب الله في مجال الاستخبارات وشن الهجمات في جميع أنحاء العالم.
 
وكانت قوات الأمن في تنزانيا وغانا والسنغال اعتقلت 5 نشطاء جندهم فيلق القدس لشن هجمات على السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين في أفريقيا، وجاء ذلك بعد معلومات استخبارية نقلتها جهات غربية.

#انتلي تايمز #افريقيا #حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

وزير المالية الاسرائيلي يعقب على انهيار الدولار الامريكي مقابل الشيكل

آليات عسكرية وصافرات إنذار في شوارع الأردن.. ما القصة؟

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

الأخبار الرئيسية

الجهاد

الجهاد لـ"اسرائيل" : مستعدون لاشعال حرب اذا أُستشهد أي أسير

وفاتان و237 إصابة جديدة بـ"كورنا" في فلسطين

حرية

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

اسرى

صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

قضاء

3 منها بالاعدام.."القضاء العسكري"بغزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

الاتصالات الفلسطينية