"الديمقراطية"تطالب الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات عملية بشأن المؤسسات الأهلية والاستيطان

غزة/سما/

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن الدول الأوروبية الخمس في مجلس الأمن في موقفها الداعم للمؤسسات الأهلية الفلسطينية ورفضها تصنيف دولة الاحتلال لستة من هذه المؤسسات “منظمات إرهابية”.

كما رحبت الديمقراطية في بيان لها بموقف تلك الدول الداعي إلى وقف الاستيطان وتوسيعه وعدم إطلاق عطاءات جديدة في كافة مناطق الضفة الفلسطينية المحتلة بما في ذلك المنطقة (E1).



ورأت الجبهة في هذا البيان دعمًا سياسيًا مهمًا لنضالات شعبنا ضد الاحتلال وممارساته كافة، داعيةً مجلس الأمن إلى تبني هذا البيان والبناء عليه وعلى قرار مجلس الأمن بالاجماع رقم 2334 لعام 2016.