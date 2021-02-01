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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء 10 نوفمبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة من كشف المسافرين رقم (37/2021)، والأسماء من (127) إلى (176) من كشف الجوازات المصرية رقم (2/2021).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 06:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.


 
كما أكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف (37/2021): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية (2/2021): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

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