آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء 10 نوفمبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة من كشف المسافرين رقم (37/2021)، والأسماء من (127) إلى (176) من كشف الجوازات المصرية رقم (2/2021).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 06:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.





كما أكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف (37/2021): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية (2/2021): اضغط هنا

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