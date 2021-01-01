خدمات البريج يعين الحويحي مديرا فنيا لقطاع الناشئين لكرة السلة

الوسطى / سما /

أعلن نادي خدمات البريج، تعاقده مع مدير فني جديد، لقيادة قطاع الناشئين لكرة السلة في النادي.

ونجح خدمات البريج بالتعاقد مع نجم النادي ومنتخب فلسطين، رائد الحويحي، لقيادة قطاع الناشئين في النادي، وإنشاء أجيال قادرة على حمل ورفع اسم البريج عاليا.

ويسعى البريج خلال الفترة القادمة، على إنشاء قاعدة من اللاعبين الصغار من أجل بناء قاعدة أساسية لفرق النادي الأساسية، والتي تشارك في البطولات المحلية.

ويعتبر الحويحي من أبرز المدربين على مستوى القطاع في كرة السلة، خاصة قطاع الناشئين، إذ له الفضل الكبير في إبراز العديد من اللاعبين في الفريق الأول لكرة السلة.