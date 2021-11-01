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"التربية" تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي للعام 2021.

وأفادت "التربية" أن 451 أسيراً موزعين على 10 معتقلات حالفهم الحظ في النجاح لهذا العام، موضحةً أنه سيتم تسليم مديريات التربية والتعليم الكشوف غداً وسيكون بإمكان أهالي الأسرى تسلمها بعد ذلك.

وهنأت الوزارة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأسرى الناجحين وذويهم على هذا الإنجاز الذي تحقق رغم كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال، متمنيتين لهم الإفراج العاجل ونيل الحرية.

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للاعلان نتائج اسرى بدون اسم 2021 الناجحون.pdf

#الاسرى الفلسطينيين #امتحانات الثانوية العامة

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