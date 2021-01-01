ريال مدريد يترقب اللقاء الأخير بين بنزيما ومبابي

وكالات / سما /

يترقب ريال مدريد لقاء كريم بنزيما مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في معسكر منتخب فرنسا خلال الجولة الدولية، وذلك لزيادة فرص التعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعترف كيليان مبابي أنه طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي للانتقال إلى ريال مدريد، وحتى الآن ما زال يرفض تجديد عقده مع النادي الباريسي، ويأمل الريال أن ينجح في حسم الصفقة بشكل رسمي خلال شهر يناير والتوقيع معه بشكل مجاني، على أن ينضم لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد ما زال يشعر بالقلق من إمكانية تغيير كيليان مبابي لموقفه بخصوص رفض تجديد العقد، لاسيما وأنه استعاد انسجامه مع نيمار مؤخراً، وبدأ يبني علاقة جيدة مع ليونيل ميسي.

لكن ريال مدريد ما زال يثق بقدرة كريم بنزيما على إحياء آمال النادي بالتعاقد مع مبابي مجاناً خلال تواجدهما معاً هذا الأسبوع في معسكر الديوك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه في كل جولة دولية يكون هناك تأثير إيجابي لبنزيما على كيليان مبابي، ويأمل النادي أن يتكرر الأمر ذاته هذه المرة.

لكن القلق يكمن في أن الجولة الحالية ستكون اللقاء الأخير بين اللاعبين، لأنه لن يكون هناك توقف للمنتخبات حتى شهر مارس، بينما من المفترض أن تكون الأمور قد حسمت في شهر يناير سواء بتجديد العقد أو التوقيع لريال مدريد، ولذلك يترقب النادي النتائج التي ستسفر عن لقاء النجمين في التوقف الحالي.

يذكر أن مبابي وبنزيما يستعدان لخوض مباراتين مهمتين مع منتخب فرنسا ضد كازاخستان وفنلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2020.