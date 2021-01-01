مدير باريس يعبر عن انزعاجه من التحاق ميسي بمنتخب الأرجنتين

وكالات / سما /

أعرب البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عن انزعاجه الشديد من التحاق ليونيل ميسي بمعسكر منتخب الأرجنتين من أجل المشاركة في مباراتي الأوروجواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة عضلية خلال مباراة ليل الفرنسي، والتي حرمته من المشاركة في مواجهتي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وبوردو في الدوري الفرنسي.

ورغم ذلك، سافر ميسي إلى الأرجنتين للالتحاق بمنتخب بلاده خلال الجولة الدولية، وهو الأمر الذي أثار استياء مسؤولي باريس سان جيرمان، على رأسهم ليوناردو.

ولا يحق لباريس سان جيرمان منع ميسي من المشاركة مع الأرجنتين طالما أنه تعافى من الإصابة وفقاً للتقارير الطبية، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وعلّق ليوناردو على ذهاب ميسي للأرجنتين “لا نوافق على التخلي عن لاعب لا يشعر بأنه على ما يرام أو في مرحلة إعادة التأهيل. لا يوجد أي منطق في ذلك، وهذا النوع من المواقف يجب أن يتم النظر إليه في لوائح الفيفا”.

وكان ليوناردو قد صرّح أيضاً قبل أسبوعين بخصوص ليونيل ميسي “إنه يأتي ويذهب، والآن يعاني من عدم ارتياح في العضلات. لقد قضى وقتاً أطول في الأرجنتين مما قضاه في باريس”.