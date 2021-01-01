العطلة الدولية فرصة ذهبية لـ3 أندية أوروبية

وكالات / سما /

رغم أن الجماهير تشعر بالملل في فترة التوقف الدولي بسبب غياب المباريات المثيرة، فإن عدة أندية تنتظر تلك الفترة من أجل تصحيح أوضاعها.

وتشهد الأيام بين 8 و16 نوفمبر الحالي, فترة التوقف الدولي الأخيرة خلال عام 2021، وتقام فيها عدة مباريات مرتقبة في تصفيات كأس العالم 2022 بعدة قارات.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز 4 أندية أوروبية ستعمل على استغلال فترة التوقف الدولي الحالية من أجل إعادة ترتيب أوراقها.

1- برشلونة:

عانى برشلونة من سوء النتائج هذا الموسم، ويواجه شبح الخروج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما يحتاج لمعجزة من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني.

برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما جمع 6 نقاط يحتل بها وصافة مجموعته في دوري أبطال أوروبا، خلف بايرن ميونخ الألماني (12 نقطة).

وأعلن برشلونة نهاية الشهر الماضي إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق، ثم أسند المهمة لأسطورته تشافي هيرنانديز.

ومن المنتظر أن يبدأ تشافي مهمة إعادة برشلونة للمسار الصحيح بعد فترة التوقف، حيث يستهل مشواره كمدرب للفريق بلقاء الديربي "الكتالوني" ضد إسبانيول يوم 20 نوفمبر، في الجولة الـ14 من "الليغا".

2- مانشستر يونايتد:

يمر عملاق أوروبي آخر هو مانشستر يونايتد بأوقات صعبة، حيث فاز في 4 فقط من آخر 10 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وتحوم الشكوك حول استمرار النرويجي أولي جونار سولشاير كمدرب للفريق الإنجليزي، وعلى الرغم من حصوله على دعم الإدارة فإنه قد لا ينجو من الإقالة في حالة استمرت النتائج المخيبة في "البريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا.

وبعد التوقف الدولي يخوض مانشستر يونايتد مباراة في المتناول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي يوم 20 نوفمبر، قبل أن يخرج لمواجهة فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا، ثم تشيلسي في البريميرليج يومي 23 و28 من الشهر نفسه.

ويحتل فريق سولشاير حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف تشيلسي صاحب الصدارة.

3- أتلتيكو مدريد:

فريق العاصمة الإسبانية هو الأفضل حالا بين أندية هذه القائمة، لكن هذا لا يعني أنه يعيش أفضل أحواله.

فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مهدد بالخروج مبكرا من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف بورتو البرتغالي (5 نقاط), وليفربول الإنجليزي (12 نقطة)، وذلك قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وفي الدوري الإسباني أيضا يجد حامل اللقب نفسه في موقف صعب، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة متأخرا بـ5 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.

ويلعب أتلتيكو مع أوساسونا في أول مباراة بعد التوقف الدولي يوم 20 نوفمبر في الجولة 14 من "الليغا"، ثم يستضيف ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم 24.