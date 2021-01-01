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تشافي يتوعد لاعبي النادي "الكتالوني"!

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يتوعد لاعبي النادي "الكتالوني"!



وكالات / سما /

قدّم برشلونة الإسباني مدربه الجديد، تشافي هيرنانديز، أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعبه "كامب نو".

ووقّع تشافي البالغ عمره "41 عاما"، عقده الذي يمتد لعام 2024، في الملعب برفقة خوان لابورتا رئيس النادي.

وقال تشافي للمشجعين: "أشكركم جميعا, لا أريد أن تجرفني المشاعر، لكن جسدي يرتعش, إنه أكبر ناد في العالم، وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات".

وأضاف: "برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة، علينا الفوز بجميع المباريات (...), أنا في غاية الجاهزية والاستعداد".

وطالب مدرب برشلونة الجديد, جميع اللاعبين بالتحلي بالانضباط والمسؤولية, مبينا أن مهمته الأولى ستكون استعادة الهوية التي فقدها النادي داخل الملعب.

وتابع: "يتعين علينا تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة جدا (...)، الأمور ستبدأ من غرفة الملابس والتعامل بالاحترافية".

واختتم: "إنه مشروع متوسط إلى طويل الأجل، لكنا سنحتاج إلى العمل بجد لتحقيق النتائج المرجوة, التوقعات والطموحات ستكون عالية، لن نقبل أي أعذار".

#تشافي #تشافي هيرنانديز #برشلونة #النادي الكتالوني #كامب نو

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