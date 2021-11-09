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"نرحب بالجميع في بلدنا".. الإمارات تعتمد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نرحب بالجميع في بلدنا".. الإمارات تعتمد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد



أبو ظبي/سما/

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات اعتمدت شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.

وأشار في تغريدة إلى أنه يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات، وقال: "كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات . . نرحب بالجميع في بلدنا".


وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي ترأسه محمد بن راشد اليوم والذي انعقد في "إكسبو دبي 2020"، حيث تم اتخاذ قرار بشأن اختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات.

وقال محمد بن راشد: "دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالميا التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها. وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب".

#الامارات #دبي #محمد بن راشد

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