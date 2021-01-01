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وفاتان و237 إصابة جديدة بـ"كورنا" في فلسطين

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاتان و237 إصابة جديدة بـ"كورنا" في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة، و237 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و318 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 8، طوباس 8، جنين 19، بيت لحم 17، أريحا والأغوار 4، الخليل 21، طولكرم 4، نابلس 5، رام الله والبيرة 6، قطاع غزة 145".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 3، جنين 17، بيت لحم 9، أريحا والأغوار 4، الخليل 16، طولكرم 2، نابلس 8، رام الله والبيرة 18، قلقيلية 1، قطاع غزة 235".

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 48 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 82، بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة الفلسطينية #اصابات كورونا في فلسطين #وباء كورونا في فلسطين

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