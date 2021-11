حملة إسرائيلية تطالب "تويتر" بإقالة فداء جاسم لدعمها القضية الفلسطينية

شنّت شخصيات إسرائيلية حملة واسعة ضدّ المراسلة السابقة في قناة "الجزيرة" الإنكليزية و"آي تي في نيوز"، فداء جاسم، بعد تعيينها أخيراً في شركة "تويتر" للإشراف على التغطية الإخبارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجة تغريدات قديمة لها معادية للكيان الصهيوني.

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أعلنت فداء جاسم، في تغريدة، عن انضمامها إلى "تويتر"، لتقود تنظيم المحتوى التحريري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأرفقت تغريدتها برموز تمثل أعلام 17 دولة في المنطقة، ولم تشمل علم الاحتلال الإسرائيلي.

“Jewish groups demand resignation of Twitter Middle East news director after anti-Israel tweets resurface

A UK investigative organization [@gnasherjew] exposed a long history of anti-Israel tweets dating back to 2010.”



She should be sacked by @twitter https://t.co/jPPAJjcl6C