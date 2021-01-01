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زوارق الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها تجاه الصيادين شمال القطاع

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوارق الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها تجاه الصيادين شمال القطاع



غزة/سما/

حاصرت زوارق الاحتلال الحربية قاربي صيد بعد إطلاق النار عليها بالأسلحة الرشاشة ببحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد رئيس اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، بإطلاق الزوارق الحربية أسلحتها الرشاشة تجاه القاربين، ومحاصرتهما غربي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ويعمل نحو 4500 صياد فلسطيني في عرض بحر قطاع غزة، وتمثل مهنة الصيد مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم ولعائلاتهم.

ويتعرض الصيادون بين الفينة والأخرى لانتهاكات إسرائيلية بأشكال عديدة، تتمثل في إغراق مراكبهم في البحر، أو إطلاق النار عليهم أو ملاحقتهم واعتقالهم، فضلا عن تضييق مساحة الصيد أمامهم.

#زوارق الاحتلال #بحر بيت لاهيا #قطاع غزة

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