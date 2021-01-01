برنامج غزة بالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ينفذ مجموعة من الفعاليات في قطاع غزة

غزة / سما /

عقد برنامج غزة للصحة النفسية مؤخرا وبالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ووزارة الصحة الفلسطينية – الإدارة العامة للصحة النفسية مجموعة من الفعاليات في قطاع غزة، حيث تم استقبال مجموعة من الأخصائيين النفسيين والخبراء والأطباء من فلسطينيي الداخل برئاسة الدكتور صلاح الحاج يحيى والذين يعملون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، حيث قاموا بتنفيذ مجموعة من الانشطة تضمنت تنفيذ يوما طبيا مجانيا وورش تدريبية في مجال الصحة النفسية، والتي تأتي ضمن المشروع المشترك بعنوان " المستقبل المفتوح – Unblocking the Future " والممول من الاتحاد الأوروبي.

كما قام البرنامج ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بتنظيم اليوم الطبي المجاني "العيادة الميدانية" في مركز العودة الصحي التابع لمؤسسة لجان اتحاد العمل الصحي في مدينة بيت حانون والذي استهدف حوالي 80 حالة من فئات مختلفة وخاصة النساء والأطفال، حيث تم توفير 4 طبيبات من عدة تخصصات طبية شملت طب النساء والولادة وطب الاسرة والغدد الصماء، حيث تم تقديم خدمات التشخيص والاستشارة الطبية والعلاجات والأدوية اللازمة، بالإضافة الى تنفيذ 3 ورش تدريبية قدمها 5 خبراء ومحاضرين في قاعات منفصلة والتي استهدفت مجموعة من المهنيين والأخصائيين النفسيين ممن يعملون في وزارة الصحة الفلسطينية وبرنامج غزة للصحة النفسية، وقد تناولت الورش عددا من المواضيع الهامة:

• برنامج تخفيف الأحداث الصادمة TIR

• المقاييس النفسية- اختبار وكسلر

• المقاييس النفسية- اختبار وودكوك جونسون