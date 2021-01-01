Warning: Creating default object from empty value in /home/samanews.ps/public_html/ar/includes/post.php on line 93
برنامج غزة بالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ينفذ مجموعة من الفعاليات في قطاع غزة - سما الإخبارية

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج غزة بالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ينفذ مجموعة من الفعاليات في قطاع غزة

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج غزة بالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ينفذ مجموعة من الفعاليات في قطاع غزة



غزة / سما /

عقد برنامج غزة للصحة النفسية مؤخرا وبالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ووزارة الصحة الفلسطينية – الإدارة العامة للصحة النفسية مجموعة من الفعاليات في قطاع غزة، حيث تم استقبال مجموعة من الأخصائيين النفسيين والخبراء والأطباء من فلسطينيي الداخل برئاسة الدكتور صلاح الحاج يحيى والذين يعملون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، حيث قاموا بتنفيذ مجموعة من الانشطة تضمنت تنفيذ يوما طبيا مجانيا وورش تدريبية في مجال الصحة النفسية، والتي تأتي ضمن المشروع المشترك بعنوان " المستقبل المفتوح – Unblocking the Future " والممول من الاتحاد الأوروبي.

كما قام البرنامج ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بتنظيم اليوم الطبي المجاني "العيادة الميدانية" في مركز العودة الصحي التابع لمؤسسة لجان اتحاد العمل الصحي في مدينة بيت حانون والذي استهدف حوالي 80 حالة من فئات مختلفة وخاصة النساء والأطفال، حيث تم توفير 4 طبيبات من عدة تخصصات طبية شملت طب النساء والولادة وطب الاسرة والغدد الصماء، حيث تم تقديم خدمات التشخيص والاستشارة الطبية والعلاجات والأدوية اللازمة، بالإضافة الى تنفيذ 3 ورش تدريبية قدمها 5 خبراء ومحاضرين في قاعات منفصلة والتي استهدفت مجموعة من المهنيين والأخصائيين النفسيين ممن يعملون في وزارة الصحة الفلسطينية وبرنامج غزة للصحة النفسية، وقد تناولت الورش عددا من المواضيع الهامة:

• برنامج تخفيف الأحداث الصادمة TIR

• المقاييس النفسية- اختبار وكسلر

• المقاييس النفسية- اختبار وودكوك جونسون

وفي نهاية هذا اليوم الناجح ورغم كل التحديات، فإنه يتقدم برنامج غزة للصحة النفسية بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الأنشطة ووصولها الى المستفيدين في قطاع غزة.

#برنامج غزة للصحة النفسية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

آليات عسكرية وصافرات إنذار في شوارع الأردن.. ما القصة؟

الجيش السوري يعلن حصيلة "خسائر العدوان على المنطقتين الوسطى والساحلية"

الأخبار الرئيسية

الجهاد

الجهاد لـ"اسرائيل" : المقاومة مستعدة لاشعال حرب اذا أستشهد أي أسير

وفاتان و237 إصابة جديدة بـ"كورنا" في فلسطين

حرية

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

اسرى

صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

قضاء

3 منها بالاعدام.."القضاء العسكري"بغزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

الاتصالات الفلسطينية