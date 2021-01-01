سلطة النقد: تراجع أسعار العقارات السكنية للربع الثالث من العام 2021

رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثالث من العام 2021، والتي أشارت إلى تراجع قيمته، بنحو 2.3% مقارنةً مع الربع السابق، ليصل إلى 107.9 نقطة.

وقالت سلطة النقد في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن التراجع يأتي حصيلة اتجاهات متباينة في مكونات هذا المؤشر، فقد تراجع مؤشر أسعار المنازل بنحو 4.1%، وصولاً إلى 109.7 نقطة، فيما سجّل مؤشر الشقق السكنية زيادة محدودة بنسبة 0.8%، وصولاً إلى 105.4 نقطة.

وتابع البيان: "وبشكل عام، تتأثر أسعار العقار المُعلنة بالعديد من العوامل، منها سعر الأرض المقام عليها العقار، إضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ علاوة على المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها".

يذكر أن حركة البيع والشراء على المنازل تعتبر متدنية قياساً لمثيلتها على الشقق السكنية نظراً لارتفاع تكلفة امتلاك المنزل، لا سيما في ظل محدودية الأراضي المتوافرة للبناء السكني، ما تسبب في تصاعد مستمر في التطوير العقاري للشقق السكنية على حساب المنازل المستقلّة في مراكز المدن تحديداً، وازداد مؤشر أسعار الشقق السكنية خلال الربع الثالث 2021 في الضفة الغربية بنحو 1.1%، إلى 106.2 نقطة، فيما سجّل المؤشر في قطاع غزة زيادة هامشية بنحو 0.1%، إلى 103.6 نقطة.

وتهدف سلطة النقد من وراء إصدار هذا المؤشر إلى مراقبة حركة سوق العقارات، والتقلبات المحتملة في أسعار العقارات السكنية لتلافي حصول فقاعات سعرية، واستخدام المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.