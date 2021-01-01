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إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل



الخليل/سما/

أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتلاميذ المدارس على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه التلاميذ، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

وجاءت المواجهات عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمها طلاب مدرسة ذكور العروب الثانوية، نددت بالجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وأكدوا خلالها على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى، والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير، لنيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#اصابات #الاحتلال #جنين

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