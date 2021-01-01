واللا العبري: طائرة حماس المسيرة رسالة قوة من الحركة لجيش الاحتلال الاسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

كشف المراسل العسكري لموقع "واللا" أمير بوخبوط، اليوم الثلاثاء، الطائرة المسيرة التي أطلقتها حركة حماس لم تكن عن طريق الصدفة بل هي رسالة قوة من الحركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر بوخبوط، أن ثمة مخاوف كبيرة تسود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من المحاولات الحثيثة التي تقوم بها إيران خلال الفترة الماضية لحماية منشأتها وقواعدها في سوريا.

وأوضح أن ذلك يتمثل عبر تهريب منظومات دفاع جوية إيرانية لوكلائها في سوريا لاستخدامها في اعتراض الطائرات الإسرائيلية التي تستهدف منشآتها وقوافل الأسلحة، عدا عن الجهود التي تقوم بها إيران لنقل طائرات مسيرة إلى سوريا ومنها إلى لبنان وإلى غزة.

ونقل بوخبوط عن مصدر أمني قوله إن الطائرة المسيرة التي أطلقتها حماس لم تكن عن طريق الصدفة بل هي رسالة قوة من حماس للجيش الإسرائيلي. وقال المراسل العسكري، إن "إيران تبنت أسلوب استخدام الطائرات والحوامات المسيرة لتنفيذ عمليات سرية، تمكنها من التهرب من المسئولية عنها كما حدث مؤخرًا في الساحة البحرية واستهداف سفن إسرائيلية".

وأضاف أن "المشكلة الأخرى التي تقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتي لا تقل خطرًا عن سابقاتها هي المسارات التي اختارتها إيران لنقل الأسلحة إلى إيران إذ أنها تقع بالقرب من القواعد الروسية وهو ما يشكل معضلة أمام سلاح الجو الإسرائيلية وعائق للعمل بسبب الخشية من تضرر القواعد العسكرية الروسية في المناطق وإصابة جنودها".

وأشار الى أن رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي عرض هذه التطورات وما تحمله من تهديدات أمام المستوى العسكري خلال الفترة الماضية كما استعرض امامهم سياسة العمل التدريجي لمواجهة هذه التهديدات حسب مدى خطورتها على الجبهة الداخلية.