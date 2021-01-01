فتح تدعو للمشاركة في فعاليات شعبية للتصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين

رام الله/سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق الإعلامي باسم الحركة إياد نصر: "حركة التحرير الوطني فتح تستنفر جماهير شعبنا الفلسطيني في شتى أماكن تواجده للانصهار والمشاركة في الفعاليات الشعبية للتصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين، وذلك يومي الأربعاء 10/11 ، والثلاثاء 16/11، بدعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية".

وأكد نصر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على رفض حركة فتح تقليص الخدمات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتعتبر هذه السياسات استمرارا للنهج المشبوه المراد به طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما وشدد على تمسك حركة فتح بحق العودة وفق القرار ١٩٤ وكل قرارات الشرعية الدولية المساندة لقضية اللاجئين، وتدعو الدول المانحة لدعم وكالة الأونروا، ورفض أي محاولة لتقليص دورها.