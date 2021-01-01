  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل



الخليل / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتلاميذ المدارس على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه التلاميذ، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

وجاءت المواجهات عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمها طلاب مدرسة ذكور العروب الثانوية، نددت بالجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وأكدوا خلالها على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى، والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير، لنيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#الخليل #إصابات #الاحتلال #مخيم العروب

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تبعث "رسالة تحذيرية" لحركة حماس عبر مصر.. وهذا ما جاء فيها

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبو رجيلة قبالة سواحل تركيا

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

حماس توجه رسالة للأسرى وتكشف عن اتصالات لإنهاء معاناتهم: سنخرجكم رغما عن أنف المحتل

الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من غزة..صور

رئيس حكومة اسرائيل: "لا مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهاب في قلب البلاد"

الأخبار الرئيسية

اسرى

صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

استئناف إدخال السولار القطري لمحطة توليد الكهرباء صباح اليوم

القصف الإسرائيلي على سوريا

القصف الإسرائيلي على سوريا يتصدر عناوين الأخبار الإسرائيلية

بنك

البنك الدولي: السلطة الفلسطينية قد تعجز عن سداد التزاماتها نهاية 2021

الاتصالات الفلسطينية