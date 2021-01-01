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وصول وفد طبي أوروبي الي قطاع غزة

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وفد طبي أوروبي الي قطاع غزة



غزة / سما /

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع فرنسا عن وصول وفد طبي أوروبي عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.


ويضم الوفد كل من د. رؤوف السلطي استشاري جراحة مسالك بولية ود. امانويل درنه استشاري جراحة وطب العظام د. صفوان فارس استشاري جراحة داخلية ومنظار
 وقال عضو الهيئة الإدارية في فرع فرنسا د. محمد سالم إن هذه الزيارة الطبية الإغاثية تأتي انطلاقا من الواجب الإنساني والوطني للمساعدة في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم الاستشارات وإجراء العمليات الجراحية من قبل متخصصين.


من جانبها أوضحت نائب رئيس التجمع ومسئولة الإغاثة والوفود الدكتورة غادة أبو عيشة، إن هذه الزيارة الطبية الإغاثية تعد الثالثة لوفود التجمع بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وسيعمل التجمع على إرسال وفود طبية تخصصية خلال الأشهر القادمة حسب الاحتياج وبالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.

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